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Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка

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Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 1
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 2
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 3
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 4
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 5
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 6
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 7
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 8
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 1
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 2
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 3
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 4
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 5
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 6
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 7
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 8
  • Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538681895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man

Отзывы о товаре Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538681895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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