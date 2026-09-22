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Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка

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Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 1
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 2
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 3
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 4
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 5
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 6
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 7
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 8
Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halestorm
Альбом (сингл)
Everest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 1
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 2
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 3
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 4
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 5
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 6
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 7
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 8
  • Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730451
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678599309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halestorm
Альбом (сингл)
Everest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fallen Star, Everest, Shiver, Like a Woman Can, Rain Your Blood On Me, Darkness Always Wins, Gather the Lambs, Watch Out!, Broken Doll, K-I-L-L-I-N-G, I Gave You Everything, How Will You Remember Me?
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Halestorm - Everest (coloured) (0075678599309) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fallen Star, Everest, Shiver, Like a Woman Can, Rain Your Blood On Me, Darkness Always Wins, Gather the Lambs, Watch Out!, Broken Doll, K-I-L-L-I-N-G, I Gave You Everything, How Will You Remember Me?



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678599309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halestorm
Альбом (сингл)
Everest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fallen Star, Everest, Shiver, Like a Woman Can, Rain Your Blood On Me, Darkness Always Wins, Gather the Lambs, Watch Out!, Broken Doll, K-I-L-L-I-N-G, I Gave You Everything, How Will You Remember Me?
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fallen Star, Everest, Shiver, Like a Woman Can, Rain Your Blood On Me, Darkness Always Wins, Gather the Lambs, Watch Out!, Broken Doll, K-I-L-L-I-N-G, I Gave You Everything, How Will You Remember Me?


Теги товара: Цветной винил
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