Top.Mail.Ru
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 1
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 2
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 3
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 4
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Delta
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 1
  • Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 2
  • Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 3
  • Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 4
  • Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730440
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Delta
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Believe Again, In This Life, Possessionless, God Laughs, You Will Only Break My Heart, The Guardian, Bare Hands, Woman, I Can't Break It To My Heart, Brave Face, One Day, Angels In The Room
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Believe Again, In This Life, Possessionless, God Laughs, You Will Only Break My Heart, The Guardian, Bare Hands, Woman, I Can't Break It To My Heart, Brave Face, One Day, Angels In The Room

Отзывы о товаре Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Delta
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Believe Again, In This Life, Possessionless, God Laughs, You Will Only Break My Heart, The Guardian, Bare Hands, Woman, I Can't Break It To My Heart, Brave Face, One Day, Angels In The Room
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Believe Again, In This Life, Possessionless, God Laughs, You Will Only Break My Heart, The Guardian, Bare Hands, Woman, I Can't Break It To My Heart, Brave Face, One Day, Angels In The Room
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delta Goodrem - Delta (coloured) (8719262027084) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...