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Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mona Da Vinci
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730413
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Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mona Da Vinci
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Calumet, Morpheus Light, Phantoms & Oracles, Vinci, In the Storm of Serenity, Hunting for Illusions
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Calumet, Morpheus Light, Phantoms & Oracles, Vinci, In the Storm of Serenity, Hunting for Illusions

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Mona Da Vinci (0802644822815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mona Da Vinci
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Calumet, Morpheus Light, Phantoms & Oracles, Vinci, In the Storm of Serenity, Hunting for Illusions
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Calumet, Morpheus Light, Phantoms & Oracles, Vinci, In the Storm of Serenity, Hunting for Illusions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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