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Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка

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Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 1
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 2
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 3
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 4
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 5
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 6
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 7
Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
I See You
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 1
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 2
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 3
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 4
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 5
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 6
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 7
  • Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644825014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
I See You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God

Отзывы о товаре Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644825014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
I See You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gong - I See You (0802644825014) виниловая пластинка - купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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