Belinda Carlisle - Belinda (5014797905436) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Belinda
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730345
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Belinda
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mad About You, I Need A Disguise, Since You've Gone, I Feel The Magic, I Never Wanted A Rich Man, Band Of Gold, Gotta Get To You, From The Heart, Shot In The Dark, Stuff And Nonsense, Band Of Gold (Single Mix), Dancing In The City, Mad About You (Extended Version), Band Of Gold (Extended Mix), Band Of Gold (Dub Mix), Shot In The Dark, Lust To Love, Mad About You, Since You've Gone, Head Over Heels
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Belinda Carlisle - Belinda (5014797905436) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mad About You, I Need A Disguise, Since You've Gone, I Feel The Magic, I Never Wanted A Rich Man, Band Of Gold, Gotta Get To You, From The Heart, Shot In The Dark, Stuff And Nonsense, Band Of Gold (Single Mix), Dancing In The City, Mad About You (Extended Version), Band Of Gold (Extended Mix), Band Of Gold (Dub Mix), Shot In The Dark, Lust To Love, Mad About You, Since You've Gone, Head Over Heels
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Belinda
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mad About You, I Need A Disguise, Since You've Gone, I Feel The Magic, I Never Wanted A Rich Man, Band Of Gold, Gotta Get To You, From The Heart, Shot In The Dark, Stuff And Nonsense, Band Of Gold (Single Mix), Dancing In The City, Mad About You (Extended Version), Band Of Gold (Extended Mix), Band Of Gold (Dub Mix), Shot In The Dark, Lust To Love, Mad About You, Since You've Gone, Head Over Heels
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mad About You, I Need A Disguise, Since You've Gone, I Feel The Magic, I Never Wanted A Rich Man, Band Of Gold, Gotta Get To You, From The Heart, Shot In The Dark, Stuff And Nonsense, Band Of Gold (Single Mix), Dancing In The City, Mad About You (Extended Version), Band Of Gold (Extended Mix), Band Of Gold (Dub Mix), Shot In The Dark, Lust To Love, Mad About You, Since You've Gone, Head Over Heels
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Belinda Carlisle - Belinda (5014797905436) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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