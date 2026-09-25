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King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка

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King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wowow
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wowow
Barcode
[4582213916324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Prelude: Song Of The Gulls, Islands
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Prelude: Song Of The Gulls, Islands



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wowow
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wowow
Barcode
[4582213916324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Prelude: Song Of The Gulls, Islands
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Prelude: Song Of The Gulls, Islands


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Islands (4582213916324) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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