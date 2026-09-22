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Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка

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Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка - фото 1
Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Serpent Rings
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка - фото 1
  • Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922672644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Serpent Rings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Where Are You Eden?, You Can't Run Faster Than Bullets, Madman Or Messiah, The Archway Of Tears, Not Forgiven, The Serpent Rings, House Of Kings, The Great Unknown, Man, The Last One On Earth, Crimson On The White Sand
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка

Альбом "The Serpent Rings" от Magnum является настоящим шедевром классического рока. Здесь каждая композиция пропитана мощной энергетикой и красивыми мелодиями. Глубокие тексты песен и потрясающие инструментальные аранжировки делают этот альбом незабываемым.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922672644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Serpent Rings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Where Are You Eden?, You Can't Run Faster Than Bullets, Madman Or Messiah, The Archway Of Tears, Not Forgiven, The Serpent Rings, House Of Kings, The Great Unknown, Man, The Last One On Earth, Crimson On The White Sand
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "The Serpent Rings" от Magnum является настоящим шедевром классического рока. Здесь каждая композиция пропитана мощной энергетикой и красивыми мелодиями. Глубокие тексты песен и потрясающие инструментальные аранжировки делают этот альбом незабываемым.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnum - The Serpent Rings (coloured) (0886922672644) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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