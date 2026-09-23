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The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Stereotomy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Stereotomy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Stereotomy, Beaujolais, Urbania (Instrumental), Limelight, In The Real World, Where's The Walrus? (Instrumental), Light Of The World, Chinese Whispers (Instrumental), Stereotomy Two (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stereotomy, Beaujolais, Urbania (Instrumental), Limelight, In The Real World, Where's The Walrus? (Instrumental), Light Of The World, Chinese Whispers (Instrumental), Stereotomy Two (Instrumental)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Stereotomy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Stereotomy, Beaujolais, Urbania (Instrumental), Limelight, In The Real World, Where's The Walrus? (Instrumental), Light Of The World, Chinese Whispers (Instrumental), Stereotomy Two (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stereotomy, Beaujolais, Urbania (Instrumental), Limelight, In The Real World, Where's The Walrus? (Instrumental), Light Of The World, Chinese Whispers (Instrumental), Stereotomy Two (Instrumental)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Stereotomy (8718469531257) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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