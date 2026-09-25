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Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка

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Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка - фото 1
Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка - фото 1
  • Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922441042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Won't Let You Down, The Present Not The Past, No Steppin' Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Can't Buy Yourself A Heaven
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Won't Let You Down, The Present Not The Past, No Steppin' Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Can't Buy Yourself A Heaven

Отзывы о товаре Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922441042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Won't Let You Down, The Present Not The Past, No Steppin' Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Can't Buy Yourself A Heaven
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Won't Let You Down, The Present Not The Past, No Steppin' Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Can't Buy Yourself A Heaven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441042) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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