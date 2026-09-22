Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка
Долгое время пластинки Can распространялись только как бутлеги, теперь, наконец, есть официальные виниловые переиздания на Spoon Records!. "Ege Bamyasi" - четвертый студийный альбом группы, первоначально выпущенный United Artist в 1972 году. Трек "Spoon„ (одновременно являющийся музыкальной темой сериала “Дас Мессер") попал в немецкие чарты (заняв 6-е место). "Ege Bamyasi" - первый альбом, записанный в новой студии группы в Вайлерсвисте. Музыканты всего мира неоднократно называют этот альбом одним из самых влиятельных альбомов всех времен. Каверы на такие треки, как „Я такой зеленый“ или „Пой песню лебедя“, исполняли такие артисты, как Бек и Канье Уэст!
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