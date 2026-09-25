Top.Mail.Ru
Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - фото 1
Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - фото 1
  • Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4748010263140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver

Отзывы о товаре Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4748010263140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...