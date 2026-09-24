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Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка

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Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 2
Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Love Explosion
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197929410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Love Explosion
Жанр
Funk
Трек-лист
A1 Love Explosion, A2 Fool For Your Love, A3 Sunset On Sunset, A4 Music Keeps Me Dancin, B1 I See Home, B2 Backstabbers, B3 Just A Little Lovin (Early In The Morning), B4 You Got What Im Gonna Get, B5 On The Radio
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка

Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197929410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Love Explosion
Жанр
Funk
Трек-лист
A1 Love Explosion, A2 Fool For Your Love, A3 Sunset On Sunset, A4 Music Keeps Me Dancin, B1 I See Home, B2 Backstabbers, B3 Just A Little Lovin (Early In The Morning), B4 You Got What Im Gonna Get, B5 On The Radio
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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