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Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка

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Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 1
Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 2
Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 3
Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 4
Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Альянс
Альбом (сингл)
Полно!
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 1
  • Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 2
  • Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 3
  • Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 4
  • Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717010
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Альянс
Альбом (сингл)
Полно!
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Рассвет, до завтра, Если мы люди, Африка, ура!, Музыка ветра, Не приходи ко мне домой, Серьёзная песня, Новый день, Ветры декабря, Ктоктокто, Снежная, Смотри, не трогай!, Жираф.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка

"Полно!" - студийный альбом советской и российской рок-группы Альянс, выпущенный в 2025 году. Записано и сведено на студии Германа Штрома. Мастеринг - Станислав Семенов. Лимитированное издание представлено на черном виниле. Тираж 200 экземпляров. Альянс - советская и российская рок-группа. Группа была образована в 1981 году по инициативе Сергея Володина (гитара). В первоначальный состав также вошли: Игорь Журавлёв (вокал, гитара), Андрей Туманов (бас, экс-Рубиновая Атака) и Владимир Рябов (барабаны).



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Альянс
Альбом (сингл)
Полно!
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Рассвет, до завтра, Если мы люди, Африка, ура!, Музыка ветра, Не приходи ко мне домой, Серьёзная песня, Новый день, Ветры декабря, Ктоктокто, Снежная, Смотри, не трогай!, Жираф.
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Полно!" - студийный альбом советской и российской рок-группы Альянс, выпущенный в 2025 году. Записано и сведено на студии Германа Штрома. Мастеринг - Станислав Семенов. Лимитированное издание представлено на черном виниле. Тираж 200 экземпляров. Альянс - советская и российская рок-группа. Группа была образована в 1981 году по инициативе Сергея Володина (гитара). В первоначальный состав также вошли: Игорь Журавлёв (вокал, гитара), Андрей Туманов (бас, экс-Рубиновая Атака) и Владимир Рябов (барабаны).


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Альянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка - стоимость товара 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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