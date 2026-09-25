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Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 5
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 6
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 7
Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Built To Last
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 5
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 6
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 7
  • Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Built To Last
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Foolish Heart, Just A Little Light, Victim Or The Crime, Standing On The Moon, Blow Away, Picasso Moon, Built To Last, I Will Take You Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Grateful Dead / Built to Last - великолепный музыкальный альбом, представленный в формате одной пластинки. Альбом Built to Last от легендарной рок-группы Grateful Dead - настоящая жемчужина в их дискографии. Сочетая психоделический рок, фолк и кантри, каждая песня этого альбома переносит слушателя в мир волшебных мелодий и захватывающих текстов. Нежные гармонии и изысканные аранжировки делают этот альбом истинным шедевром, которого невозможно не заметить. Эта виниловая пластинка прекрасно подходит для тех, кто ценит аутентичность музыки и хочет наслаждаться её звучанием в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку Grateful Dead / Built to Last - значит обладать настоящим произведением искусства, которое останется с вами навсегда. Она станет не только прекрасным дополнением к вашей коллекции, но и прекрасным способом погрузиться в атмосферу музыки Grateful Dead и насладиться её уникальным звучанием.

Отзывы о товаре Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Built To Last
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Foolish Heart, Just A Little Light, Victim Or The Crime, Standing On The Moon, Blow Away, Picasso Moon, Built To Last, I Will Take You Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Grateful Dead / Built to Last - великолепный музыкальный альбом, представленный в формате одной пластинки. Альбом Built to Last от легендарной рок-группы Grateful Dead - настоящая жемчужина в их дискографии. Сочетая психоделический рок, фолк и кантри, каждая песня этого альбома переносит слушателя в мир волшебных мелодий и захватывающих текстов. Нежные гармонии и изысканные аранжировки делают этот альбом истинным шедевром, которого невозможно не заметить. Эта виниловая пластинка прекрасно подходит для тех, кто ценит аутентичность музыки и хочет наслаждаться её звучанием в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку Grateful Dead / Built to Last - значит обладать настоящим произведением искусства, которое останется с вами навсегда. Она станет не только прекрасным дополнением к вашей коллекции, но и прекрасным способом погрузиться в атмосферу музыки Grateful Dead и насладиться её уникальным звучанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка - купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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