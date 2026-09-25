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Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка

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Nat Adderley - Workin&#039; (8719262036444) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nat Adderley
Альбом (сингл)
Workin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nat Adderley - Workin&#039; (8719262036444) виниловая пластинка - фото 1
  • Nat Adderley - Workin&#039; (8719262036444) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nat Adderley
Альбом (сингл)
Workin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Work Song, The Chant, Plum Street, Almost Always, The Big J, The Scene
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Work Song, The Chant, Plum Street, Almost Always, The Big J, The Scene

Отзывы о товаре Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nat Adderley
Альбом (сингл)
Workin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Work Song, The Chant, Plum Street, Almost Always, The Big J, The Scene
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Work Song, The Chant, Plum Street, Almost Always, The Big J, The Scene
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nat Adderley - Workin' (8719262036444) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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