Медиаконвертер MikroTik FTC21
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер MikroTik FTC21
Влаго- и пылезащищенный конвертер Fiber-to-Copper с классом защиты IP55 и интеллектуальными функциями управления, идеально подходящий для работы с оптоволоконными и Ethernet-сетями. FTC21 — это не просто медиа-конвертер. Устройство работает на полной версии SwOS Lite, предоставляя расширенные возможности управления: Мониторинг и управление интерфейсами Поддержка VLAN Отчеты SNMP Базовое формирование трафика Расширенная фильтрация пакетов с использованием списков управления доступом (ACL) — фильтрация, учет и маркировка VLAN на основе условий заголовков протоколов уровней 2, 3 и 4 Это компактное устройство заключено в корпус с защитой IP55, что делает его подходящим для наружного применения и сложных условий эксплуатации. Устройство обладает гибкими вариантами питания, включая PoE-in и разъем DC, поддерживающие напряжение 24–57 В. FTC21 отличается высокой энергоэффективностью: потребляет всего 3 Вт без подключений и до 4 Вт при полной нагрузке. Комплект включает все необходимое для установки: адаптер питания 48 В, PoE-инжектор, крепление для потолка и монтажный комплект. Для надежного и умного преобразования Fiber-to-Copper FTC21 станет идеальным выбором.
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