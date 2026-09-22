Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A
Управляемый коммутатор ORIGO — находка для мощных сетевых задач. Компактный настольный форм-фактор сочетается с серьёзной начинкой: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с идеально подходят для организации крупной офисной сети. 4 SFP-порта ускоряют обмен данными до впечатляющих 10 Гбит/с, открывая возможности для высокоскоростных подключений. Объёмная таблица MAC-адресов (16 000 записей) легко справится даже с интенсивной работой и большим количеством устройств. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и облегчает подключение оборудования — достаточно одного кабеля питания и передачи данных для ваших устройств. Решение уровня L2, идеально подходящее для управления сложными сетями и сегментацией трафика. Вес коммутатора 34,8 кг говорит о его фундаментальности — это надёжная станция для серьёзных задач.
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