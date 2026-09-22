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Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382)

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Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729772
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382)

Коммутаторы Huawei – это надежное и современное решение для создания эффективных и высокопроизводительных сетей. Данная модель коммутатора, предназначенная для настольного размещения, представляет собой управляемое устройство, обеспечивающее пользователям расширенные возможности управления и оптимизации сетевых процессов. С ключевыми характеристиками, такими как вес 5,62 кг и настольный форм-фактор, этот коммутатор Huawei идеально вписывается в любой профессиональный сетевой центр или офис. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения разнообразного оборудования и 4 портами SFP, поддерживающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать высокоскоростные соединения в вашу сеть. Поддержка стандарта PoE 802.3at обеспечивает питание подключенных устройств через Ethernet-кабели, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Коммутатор функционирует на уровне L2, что позволяет осуществлять эффективную коммутацию и обеспечение безопасности сети. Базовая скорость передачи данных на уровне 1000 Мбит/сек гарантирует быструю и бесперебойную работу пользователей. Благодаря размеру таблицы MAC-адресов на 16000 записей, этот коммутатор способен обрабатывать значительное количество устройств и обеспечивать стабильную работу всей сети даже при высокой нагрузке. Коммутаторы Huawei сочетают в себе передовые технологии и высокую производительность, что делает их отличным выбором для создания надежных и масштабируемых сетевых решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei – это надежное и современное решение для создания эффективных и высокопроизводительных сетей. Данная модель коммутатора, предназначенная для настольного размещения, представляет собой управляемое устройство, обеспечивающее пользователям расширенные возможности управления и оптимизации сетевых процессов. С ключевыми характеристиками, такими как вес 5,62 кг и настольный форм-фактор, этот коммутатор Huawei идеально вписывается в любой профессиональный сетевой центр или офис. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения разнообразного оборудования и 4 портами SFP, поддерживающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать высокоскоростные соединения в вашу сеть. Поддержка стандарта PoE 802.3at обеспечивает питание подключенных устройств через Ethernet-кабели, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Коммутатор функционирует на уровне L2, что позволяет осуществлять эффективную коммутацию и обеспечение безопасности сети. Базовая скорость передачи данных на уровне 1000 Мбит/сек гарантирует быструю и бесперебойную работу пользователей. Благодаря размеру таблицы MAC-адресов на 16000 записей, этот коммутатор способен обрабатывать значительное количество устройств и обеспечивать стабильную работу всей сети даже при высокой нагрузке. Коммутаторы Huawei сочетают в себе передовые технологии и высокую производительность, что делает их отличным выбором для создания надежных и масштабируемых сетевых решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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