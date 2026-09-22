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Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729763
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Блок питания встроенный
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376)

Коммутаторы Huawei представляют собой надежные и производительные решения для сетевой инфраструктуры, отвечающие современным требованиям бизнеса. Данная модель относится к категории управляемых коммутаторов и обладает широким функционалом для эффективного управления сетью. Она идеально подходит для использования в офисах и небольших предприятиях. Основные характеристики включают в себя 24 порта RJ45 для подключения устройств и 4 высокоскоростных порта SFP со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую производительность и возможность подключения оптических линий связи. Поддержка технологии PoE стандарта 802.3at позволяет питать сетевое оборудование, такое как IP-телефоны и камеры наблюдения, напрямую через сетевые кабели Ethernet, упрощая установку и снижая необходимость в дополнительных источниках питания. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая надежную коммутацию и фильтрацию данных, а также управление потоками для предотвращения перегрузок сети. Функциональность коммутатора дополняется таблицей MAC-адресов, которая вмещает до 16 000 записей, что способствует эффективному управлению сетевыми устройствами. При весе 2,92 кг коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным в установке и расположении на рабочем месте. Этот коммутатор Huawei является отличным выбором для создания надежной и высокопроизводительной сетевой инфраструктуры с множеством возможностей управления и поддержки современных технологий передачи данных.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Блок питания встроенный
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой надежные и производительные решения для сетевой инфраструктуры, отвечающие современным требованиям бизнеса. Данная модель относится к категории управляемых коммутаторов и обладает широким функционалом для эффективного управления сетью. Она идеально подходит для использования в офисах и небольших предприятиях. Основные характеристики включают в себя 24 порта RJ45 для подключения устройств и 4 высокоскоростных порта SFP со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую производительность и возможность подключения оптических линий связи. Поддержка технологии PoE стандарта 802.3at позволяет питать сетевое оборудование, такое как IP-телефоны и камеры наблюдения, напрямую через сетевые кабели Ethernet, упрощая установку и снижая необходимость в дополнительных источниках питания. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая надежную коммутацию и фильтрацию данных, а также управление потоками для предотвращения перегрузок сети. Функциональность коммутатора дополняется таблицей MAC-адресов, которая вмещает до 16 000 записей, что способствует эффективному управлению сетевыми устройствами. При весе 2,92 кг коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным в установке и расположении на рабочем месте. Этот коммутатор Huawei является отличным выбором для создания надежной и высокопроизводительной сетевой инфраструктуры с множеством возможностей управления и поддержки современных технологий передачи данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 49350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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