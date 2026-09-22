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Характеристики
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729726
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Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-QSFP+-LR4-JNP
Трансивер QSFP+ от компании Fibertrade представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 10 километров с использованием многомодового оптоволокна (SMF) и работает на длине волны 1310 нм.
**Основные характеристики:**
* Совместимость: QSFP+.
* Тип разъёма: LC.
* Поддержка расстояния: до 10 км.
* Длина волны: 1310 нм.
* Технология лазера: 4 DFB лазера.
* Прошивка: совместима с Cisco.
* Формат поставки: OEM.
Этот трансивер идеально подходит для создания надёжных и высокоскоростных оптических соединений в различных сетевых средах.
Трансивер QSFP+ от компании Fibertrade представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 10 километров с использованием многомодового оптоволокна (SMF) и работает на длине волны 1310 нм.
**Основные характеристики:**
* Совместимость: QSFP+.
* Тип разъёма: LC.
* Поддержка расстояния: до 10 км.
* Длина волны: 1310 нм.
* Технология лазера: 4 DFB лазера.
* Прошивка: совместима с Cisco.
* Формат поставки: OEM.
Этот трансивер идеально подходит для создания надёжных и высокоскоростных оптических соединений в различных сетевых средах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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