Вагиф Мустафазаде - Dusunce/Reflection (4630356100848) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Dusunce/Reflection
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 729562
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Dusunce/Reflection
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aman Ovcu = Aman Ov?u = Аман Овджу, Reflection = D???nc? = Размышление, Zibeyde = Zibeyd? = Зибейда, Bayat Shiraz = Bayat? ?iraz = Баяты Шираз, Ay Pari = Ay P?ri = Ай Пяри, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Melody = Melodiya = Мелодия, Aziza = ?ziz? = Азиза, Fantasy = Fantaziya = Фантазия, She Didn't Come = G?lm?di = Не Пришла, Improvisation = Improvizasiya = Импровизация
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Вагиф Мустафазаде - Dusunce/Reflection (4630356100848) виниловая пластинка
Гениальный музыкант Вагиф Мустафа-заде. Единственный человек, который смог в своих композициях соединить джаз и мугам, который он великолепно знал благодаря своей маме, блестящей пианистке. Даже в наши дни ни один джазовый музыкант так больше и не смог соединить два этих жанра — джаз и мугам…
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Dusunce/Reflection
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aman Ovcu = Aman Ov?u = Аман Овджу, Reflection = D???nc? = Размышление, Zibeyde = Zibeyd? = Зибейда, Bayat Shiraz = Bayat? ?iraz = Баяты Шираз, Ay Pari = Ay P?ri = Ай Пяри, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Melody = Melodiya = Мелодия, Aziza = ?ziz? = Азиза, Fantasy = Fantaziya = Фантазия, She Didn't Come = G?lm?di = Не Пришла, Improvisation = Improvizasiya = Импровизация
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Гениальный музыкант Вагиф Мустафа-заде. Единственный человек, который смог в своих композициях соединить джаз и мугам, который он великолепно знал благодаря своей маме, блестящей пианистке. Даже в наши дни ни один джазовый музыкант так больше и не смог соединить два этих жанра — джаз и мугам…
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Вагиф Мустафазаде - Dusunce/Reflection (4630356100848) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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