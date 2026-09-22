Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка
Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру после релиза, в том числе стал трижды платиновым в Великобритании. Издание на 180 г виниле, Half-Speed Master. В альбом вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди наиболее известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes» группы Vienna, классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind». Альбом был ремастерирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Это переиздание альбома преобразовано в двойной альбом (оригинал был на одном виниле) для обеспечения оптимального качества звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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