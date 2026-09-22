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Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка

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Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка - фото 1
  • Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729415
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401702543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing With Tears In My Eyes (Single Version), Hymn (Single Version), The Thin Wall (Single Version), The Voice (Single Version), Vienna (Single Version), Passing Strangers, Sleepwalk, Reap The Wild Wind, All Stood Still (Single Version), Visions In Blue (Single Version), We Came To Dance (Single Version), One Small Day, Love’s Great Adventure, Lament (Single Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка

Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру после релиза, в том числе стал трижды платиновым в Великобритании. Издание на 180 г виниле, Half-Speed Master. В альбом вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди наиболее известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes» группы Vienna, классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind». Альбом был ремастерирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Это переиздание альбома преобразовано в двойной альбом (оригинал был на одном виниле) для обеспечения оптимального качества звучания.

Отзывы о товаре Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401702543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing With Tears In My Eyes (Single Version), Hymn (Single Version), The Thin Wall (Single Version), The Voice (Single Version), Vienna (Single Version), Passing Strangers, Sleepwalk, Reap The Wild Wind, All Stood Still (Single Version), Visions In Blue (Single Version), We Came To Dance (Single Version), One Small Day, Love’s Great Adventure, Lament (Single Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру после релиза, в том числе стал трижды платиновым в Великобритании. Издание на 180 г виниле, Half-Speed Master. В альбом вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди наиболее известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes» группы Vienna, классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind». Альбом был ремастерирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Это переиздание альбома преобразовано в двойной альбом (оригинал был на одном виниле) для обеспечения оптимального качества звучания.
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Ultravox - The Collection (0840401702543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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