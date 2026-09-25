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Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
House Party
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729409
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
House Party
Жанр
Jazz
Трек-лист
Au Private, Lover Man, Just Friends, Blues After All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка

House Party — студийный альбом американского джазового органиста Джимми Смита, записанный в 1957-58 годах и выпущенный на лейбле Blue Note в 1958 году. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Когда Руди Ван Гелдер всё ещё пользовался небольшой студией звукозаписи, которую он оборудовал в доме своих родителей в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, Blue Note временно переехали в бальный зал отеля «Манхэттен Тауэр» в Нью-Йорке для записей с более многочисленными ансамблями. В августе 1957 года и феврале 1958 года органист Hammond Джимми Смит устроил там свою боп-блюзовую «домашнюю вечеринку», состоящую из двух разных звёздных групп. Записи для его следующего альбома «The Sermon!» также были сделаны во время этих сессий.

Отзывы о товаре Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
House Party
Жанр
Jazz
Трек-лист
Au Private, Lover Man, Just Friends, Blues After All
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
House Party — студийный альбом американского джазового органиста Джимми Смита, записанный в 1957-58 годах и выпущенный на лейбле Blue Note в 1958 году. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Когда Руди Ван Гелдер всё ещё пользовался небольшой студией звукозаписи, которую он оборудовал в доме своих родителей в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, Blue Note временно переехали в бальный зал отеля «Манхэттен Тауэр» в Нью-Йорке для записей с более многочисленными ансамблями. В августе 1957 года и феврале 1958 года органист Hammond Джимми Смит устроил там свою боп-блюзовую «домашнюю вечеринку», состоящую из двух разных звёздных групп. Записи для его следующего альбома «The Sermon!» также были сделаны во время этих сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith - House Party (0602475079521) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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