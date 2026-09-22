OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Hamnet (Max Richter) (0602478929199) виниловая пластинка
Альбом Макса Рихтера «Hamnet» – саундтрек к одноимённому фильму обладательницы премии «Оскар» режиссера Хлои Чжао, выпущенному в 2025 году и получившему признание критиков. Издание на виниле. Рихтер сочетает свой фирменный стиль классической инструментовки с тонкими, современными электронными элементами. В «Hamnet» он использует музыкальный подход, вдохновлённый елизаветинской эпохой, используя инструментарий и тембры той эпохи, но объединяя их в композицию, которая резонирует с психологическим и эмоциональным развитием персонажей фильма. Это приводит к приглушённой, но убедительной музыкальной палитре, которая мощно подчёркивает темы семейной любви, утраты и связи с природой.
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