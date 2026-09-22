Hooverphonic - With Orchestra (coloured) (8719262038806) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
With Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729378
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
With Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Happiness, One Two Three, The Night Before, Heartbroken, The Last Thing I Need Is You, 2wicky, Anger Never Dies, Unfinished Sympathy, Expedition Impossible, George's Caf?, Jackie Cane, Mad About You, Sometimes, Vinegar & Salt, Eden, Renaissance Affair, Danger Zone
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hooverphonic - With Orchestra (coloured) (8719262038806) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happiness, One Two Three, The Night Before, Heartbroken, The Last Thing I Need Is You, 2wicky, Anger Never Dies, Unfinished Sympathy, Expedition Impossible, George's Caf?, Jackie Cane, Mad About You, Sometimes, Vinegar & Salt, Eden, Renaissance Affair, Danger Zone
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
With Orchestra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Happiness, One Two Three, The Night Before, Heartbroken, The Last Thing I Need Is You, 2wicky, Anger Never Dies, Unfinished Sympathy, Expedition Impossible, George's Caf?, Jackie Cane, Mad About You, Sometimes, Vinegar & Salt, Eden, Renaissance Affair, Danger Zone
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happiness, One Two Three, The Night Before, Heartbroken, The Last Thing I Need Is You, 2wicky, Anger Never Dies, Unfinished Sympathy, Expedition Impossible, George's Caf?, Jackie Cane, Mad About You, Sometimes, Vinegar & Salt, Eden, Renaissance Affair, Danger Zone
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