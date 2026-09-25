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Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка

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Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Amalfi, ABC Of Apology, Ether, Radio Silence, Bad Weather, Boomerang, Devil Kind Of Girl, Single Malt, Plasticine, Gravity, Wait For A While, Roadblock, Copper (CU), Erased, Clouds
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Amalfi, ABC Of Apology, Ether, Radio Silence, Bad Weather, Boomerang, Devil Kind Of Girl, Single Malt, Plasticine, Gravity, Wait For A While, Roadblock, Copper (CU), Erased, Clouds

Отзывы о товаре Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Amalfi, ABC Of Apology, Ether, Radio Silence, Bad Weather, Boomerang, Devil Kind Of Girl, Single Malt, Plasticine, Gravity, Wait For A While, Roadblock, Copper (CU), Erased, Clouds
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Amalfi, ABC Of Apology, Ether, Radio Silence, Bad Weather, Boomerang, Devil Kind Of Girl, Single Malt, Plasticine, Gravity, Wait For A While, Roadblock, Copper (CU), Erased, Clouds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hooverphonic - Reflection (coloured) (8719262038820) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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