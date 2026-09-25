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Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 2
Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 3
Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 4
Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 5
Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
(coloured)
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 2
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 3
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 4
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 5
  • Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729353
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
(coloured)
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free Jazz - Part 1, Free Jazz - Part 2
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Free Jazz - Part 1, Free Jazz - Part 2

Отзывы о товаре Ornette Coleman - (coloured) (8719262040656) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
(coloured)
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free Jazz - Part 1, Free Jazz - Part 2
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Free Jazz - Part 1, Free Jazz - Part 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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