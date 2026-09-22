Top.Mail.Ru
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 2
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 8
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 9
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 10
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 11
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 12
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 10
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 11
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 12
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Поддержка карт памяти
microSD
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый

Видеодомофон с поддержкой современных сигнальных стандартов высокого разрешения (AHD, CVI, TVI, CVBS) до 2 мегапикселей (1920x1080) обеспечивает качественную видеосвязь и изображения. Модель отличается наличием 7-дюймового широкоформатного цветного емкостного дисплея с разрешением 1024х600 точек, что гарантирует четкое отображение видео с вызовных панелей и камер. Поддерживаемые стандарты сигналов позволяют подключать как аналоговые камеры (CVBS), так и устройства с HD-выходом (AHD, CVI, TVI), что дает гибкость в интеграции системы видеонаблюдения и домофонии. Гибридный режим работы позволяет одновременно подключать две вызывные панели или комбинацию из одной панели и трех видеокамер. Также предусмотрено подключение до 6 мониторов по интеркому, что расширяет зону взаимодействия внутри помещения. Реализованы функции автоматической записи по детекции движения, а также при внешних тревожных сигналах или вызовах. Возможна фотозапись или видеозапись при вызове, а для аудио-коммуникаций — проигрывание MP3 мелодий, с возможностью установки выбранной мелодии в качестве вызовной. Дополнительные возможности включают встроенный автоответчик, фоторамку и запись голосовых сообщений для посетителей. Модель оснащена встроенным реле для управления контроллерами, что расширяет сценарии применения в системах контроля доступа и охраны.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Видеодомофон с поддержкой современных сигнальных стандартов высокого разрешения (AHD, CVI, TVI, CVBS) до 2 мегапикселей (1920x1080) обеспечивает качественную видеосвязь и изображения. Модель отличается наличием 7-дюймового широкоформатного цветного емкостного дисплея с разрешением 1024х600 точек, что гарантирует четкое отображение видео с вызовных панелей и камер. Поддерживаемые стандарты сигналов позволяют подключать как аналоговые камеры (CVBS), так и устройства с HD-выходом (AHD, CVI, TVI), что дает гибкость в интеграции системы видеонаблюдения и домофонии. Гибридный режим работы позволяет одновременно подключать две вызывные панели или комбинацию из одной панели и трех видеокамер. Также предусмотрено подключение до 6 мониторов по интеркому, что расширяет зону взаимодействия внутри помещения. Реализованы функции автоматической записи по детекции движения, а также при внешних тревожных сигналах или вызовах. Возможна фотозапись или видеозапись при вызове, а для аудио-коммуникаций — проигрывание MP3 мелодий, с возможностью установки выбранной мелодии в качестве вызовной. Дополнительные возможности включают встроенный автоответчик, фоторамку и запись голосовых сообщений для посетителей. Модель оснащена встроенным реле для управления контроллерами, что расширяет сценарии применения в системах контроля доступа и охраны.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...