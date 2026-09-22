Видеодомофон Tantos Elly-S белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеодомофон Tantos Elly-S белый
Монитор цветного видеодомофона, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, возможность записи фото и видео на SD карту. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер Возможность подключения до 4-х мониторов серии Classic* (LILU, Elly, Amelie, Prime, NEO, LOKI, Tango, Sherlock, Stark) в одной системе с широкими возможностями адресного интеркома Возможность работы как в индивидуальном, так и в многоквартирном режиме. Возможность открывания замка калитки и ворот при использовании одной вызывной панели при подключении реле TS-NC05 Совместимость с большинством моделей отечественных вызывных панелей
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