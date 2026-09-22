Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -25 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728561
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -25 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
610

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm

Видеокамера HiWatch – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет купольную конструкцию, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и высокую степень защиты IP67, гарантируя бесперебойную работу в любых погодных условиях. С высоким разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей 2 МПикс., эта камера обеспечивает четкое и детализированное изображение. Помимо этого, она оснащена цифровым WDR, что позволяет сохранять качество изображения даже при сложных условиях освещения. Интегрированный микрофон предоставляет возможность записи звука, что расширяет возможности мониторинга. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК подсветкой, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. Для удобства хранения данных, устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. Подключение камеры можно осуществлять через порт RJ-45, обеспечивая стабильную передачу данных. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как производитель надежной техники для видеонаблюдения. Эта уличная камера станет важной частью вашей системы безопасности, обеспечивая надежный контроль над территорией.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -25 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет купольную конструкцию, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и высокую степень защиты IP67, гарантируя бесперебойную работу в любых погодных условиях. С высоким разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей 2 МПикс., эта камера обеспечивает четкое и детализированное изображение. Помимо этого, она оснащена цифровым WDR, что позволяет сохранять качество изображения даже при сложных условиях освещения. Интегрированный микрофон предоставляет возможность записи звука, что расширяет возможности мониторинга. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК подсветкой, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. Для удобства хранения данных, устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. Подключение камеры можно осуществлять через порт RJ-45, обеспечивая стабильную передачу данных. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как производитель надежной техники для видеонаблюдения. Эта уличная камера станет важной частью вашей системы безопасности, обеспечивая надежный контроль над территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...