Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)
Видеокамера Xiaomi — надежное решение для уличного видеонаблюдения с передовыми характеристиками и элегантным дизайном. Данная модель, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и проникновению влаги, позволяя комфортно работать в условиях окружающей среды с температурой от -20 до +55 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое детализированное изображение с максимальным разрешением в 2304x1296 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежный мониторинг в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует систему видеонаблюдения к изменениям уровня освещенности. Цифровая технология WDR повышает качество изображения при сложных условиях освещения, помогая устранить эффекты засветки и тени. Камера поддерживает беспроводную передачу данных через Wi-Fi, что упрощает процесс ее установки и подключения. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, расширяя функциональные возможности наблюдения. Отсутствие необходимости использования карт памяти компенсируется альтернативными возможностями хранения и передачи данных. Этот высокотехнологичный продукт от бренда Xiaomi идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)