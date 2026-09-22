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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727741
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)

Видеокамера Xiaomi — надежное решение для уличного видеонаблюдения с передовыми характеристиками и элегантным дизайном. Данная модель, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и проникновению влаги, позволяя комфортно работать в условиях окружающей среды с температурой от -20 до +55 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое детализированное изображение с максимальным разрешением в 2304x1296 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежный мониторинг в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует систему видеонаблюдения к изменениям уровня освещенности. Цифровая технология WDR повышает качество изображения при сложных условиях освещения, помогая устранить эффекты засветки и тени. Камера поддерживает беспроводную передачу данных через Wi-Fi, что упрощает процесс ее установки и подключения. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, расширяя функциональные возможности наблюдения. Отсутствие необходимости использования карт памяти компенсируется альтернативными возможностями хранения и передачи данных. Этот высокотехнологичный продукт от бренда Xiaomi идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Xiaomi — надежное решение для уличного видеонаблюдения с передовыми характеристиками и элегантным дизайном. Данная модель, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает ее устойчивость к пыли и проникновению влаги, позволяя комфортно работать в условиях окружающей среды с температурой от -20 до +55 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое детализированное изображение с максимальным разрешением в 2304x1296 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежный мониторинг в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует систему видеонаблюдения к изменениям уровня освещенности. Цифровая технология WDR повышает качество изображения при сложных условиях освещения, помогая устранить эффекты засветки и тени. Камера поддерживает беспроводную передачу данных через Wi-Fi, что упрощает процесс ее установки и подключения. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, расширяя функциональные возможности наблюдения. Отсутствие необходимости использования карт памяти компенсируется альтернативными возможностями хранения и передачи данных. Этот высокотехнологичный продукт от бренда Xiaomi идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera BW300 Wi-Fi 3.13-3.13мм цв. корп.:белый/черный (BHR8303GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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