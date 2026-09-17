Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194008
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
89
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый
Уличная IP-камера в купольном антивандальном корпусе. Устанавливая это устройство Вы можете не беспокоиться за погодные условия — модель надежно защищена от морозов и дождя, а также от внешних механических повреждений. Видеонаблюдение можно вести круглосуточно, вне зависимости от уровня освещения — благодаря встроенной ИК-подсветке.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Уличная IP-камера в купольном антивандальном корпусе. Устанавливая это устройство Вы можете не беспокоиться за погодные условия — модель надежно защищена от морозов и дождя, а также от внешних механических повреждений. Видеонаблюдение можно вести круглосуточно, вне зависимости от уровня освещения — благодаря встроенной ИК-подсветке.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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