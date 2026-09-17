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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194008
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
89

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый

Уличная IP-камера в купольном антивандальном корпусе. Устанавливая это устройство Вы можете не беспокоиться за погодные условия — модель надежно защищена от морозов и дождя, а также от внешних механических повреждений. Видеонаблюдение можно вести круглосуточно, вне зависимости от уровня освещения — благодаря встроенной ИК-подсветке.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I452 2.8mm белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Описание
Уличная IP-камера в купольном антивандальном корпусе. Устанавливая это устройство Вы можете не беспокоиться за погодные условия — модель надежно защищена от морозов и дождя, а также от внешних механических повреждений. Видеонаблюдение можно вести круглосуточно, вне зависимости от уровня освещения — благодаря встроенной ИК-подсветке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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