Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)
TP-Link VIGI C450(2.8mm) Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением. Разрешение 5 Мп, большой объектив, высокочувствительная матрица и белая подсветка обеспечат круглосуточное чёткое цветное изображение — даже в кромешной тьме. Защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, аппаратный широкий динамический диапазон, цифровое шумоподавление и ночное видение. Умные алгоритмы позволят отличить людей и транспортные средства от других объектов. Также можно включить уведомления только для интересующих вас типов объектов. Возможность предустановки параметров обнаружения позволяет камерам VIGI с искусственным интеллектом точно определять любые отклонения, что существенно снизит число ложных тревог и позволит задать уникальные параметры для самых разных ситуаций.
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