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Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)

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Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)
6 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)

TP-Link VIGI C450(2.8mm) Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением. Разрешение 5 Мп, большой объектив, высокочувствительная матрица и белая подсветка обеспечат круглосуточное чёткое цветное изображение — даже в кромешной тьме. Защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, аппаратный широкий динамический диапазон, цифровое шумоподавление и ночное видение. Умные алгоритмы позволят отличить людей и транспортные средства от других объектов. Также можно включить уведомления только для интересующих вас типов объектов. Возможность предустановки параметров обнаружения позволяет камерам VIGI с искусственным интеллектом точно определять любые отклонения, что существенно снизит число ложных тревог и позволит задать уникальные параметры для самых разных ситуаций.

Отзывы о товаре Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link VIGI C450(2.8mm) Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением. Разрешение 5 Мп, большой объектив, высокочувствительная матрица и белая подсветка обеспечат круглосуточное чёткое цветное изображение — даже в кромешной тьме. Защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, аппаратный широкий динамический диапазон, цифровое шумоподавление и ночное видение. Умные алгоритмы позволят отличить людей и транспортные средства от других объектов. Также можно включить уведомления только для интересующих вас типов объектов. Возможность предустановки параметров обнаружения позволяет камерам VIGI с искусственным интеллектом точно определять любые отклонения, что существенно снизит число ложных тревог и позволит задать уникальные параметры для самых разных ситуаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Турельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C450(2.8mm) - по цене 6830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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