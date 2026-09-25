Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для установки внутри помещений. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в прочном белом корпусе купольного типа, который соответствует степени защиты IP66, гарантируя надежную работу даже в сложных условиях эксплуатации. Одной из ключевых особенностей данной камеры является поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы видеоданных прямо на устройстве. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Видеокамера оснащена продвинутой инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести наблюдение в условиях низкой освещенности на расстоянии до 100 метров. Цифровая технология WDR помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Устройство поддерживает подключение через порт RJ-45, однако питание через PoE не предусмотрено. Эксплуатация возможна в широком диапазоне температур — от -40 до +65 °C, что делает камеру универсальным решением для различных задач внутреннего наблюдения. Вес камеры составляет 3,4 кг, что свидетельствует о ее надежной и устойчивой конструкции. Бренд HiWatch — это знак качества и надежности, обеспечивающий долговечную и эффективную работу вашей системы видеонаблюдения.
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