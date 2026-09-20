Видеокамера Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675032
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
26х14х14
Вес, кг.
1.16
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1 - это современная IP-камера, которая обеспечивает высококачественное видео в любых условиях. Камера оснащена матрицей 1/2.8 CMOS и объективом F/1.6. Так же, камера может передавать видео в разрешении 5 МП. Вы можете видеть все детали и не пропустить ничего важного. Камера видеонаблюдения имеет металлический корпус, который обеспечивает высокую прочность и стойкость к воздействию влаги и пыли. Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1 - это камера, которая станет вашим незаменимым помощником в обеспечении безопасности и контроля.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1 - это современная IP-камера, которая обеспечивает высококачественное видео в любых условиях. Камера оснащена матрицей 1/2.8 CMOS и объективом F/1.6. Так же, камера может передавать видео в разрешении 5 МП. Вы можете видеть все детали и не пропустить ничего важного. Камера видеонаблюдения имеет металлический корпус, который обеспечивает высокую прочность и стойкость к воздействию влаги и пыли. Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1 - это камера, которая станет вашим незаменимым помощником в обеспечении безопасности и контроля.
Видеокамера Tiandy TC-H354S Spec: 23X/I/E/V3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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