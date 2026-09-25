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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B купить с доставкой в Москве
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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B

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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 1
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 2
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 3
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Тип сенсора
1/1.8 CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 950 руб. 
Начислим 512 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B
31 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Тип сенсора
1/1.8 CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B

Видеокамера Ubiquiti — это высококачественное устройство для профессионального видеонаблюдения, обеспечивающее надежную работу в различных условиях. Оснащенная встроенным микрофоном и защитой от пыли и влаги по стандарту IP66, она идеально подходит для установки на открытом воздухе, гарантируя четкую и качественную запись даже в сложных погодных условиях. Черный купольный корпус придает камере современный и незаметный вид, идеально вписывающийся в любую обстановку. Для ночного мониторинга предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в темное время суток. Благодаря функции день/ночь, камера автоматически адаптируется к изменениям освещения, предоставляя оптимальное изображение в любое время суток. Разрешение 3840х2160 пикселей позволяет фиксировать мельчайшие детали, что особенно важно для обеспечения безопасности и точного анализа происходящего. Поддержка цифрового WDR улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, устраняя резкие перепады яркости. Камера питается через PoE, что упрощает ее установку, поскольку не требуется прокладка дополнительных кабелей для электропитания. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая стабильное соединение с сетью. Для хранения видеозаписей поддерживается установка карт памяти microSD, что дает дополнительную гибкость в выборе способа хранения данных. Данная модель, произведенная брендом Ubiquiti, представляет собой надежное и продуманное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения на улице.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Тип сенсора
1/1.8 CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti — это высококачественное устройство для профессионального видеонаблюдения, обеспечивающее надежную работу в различных условиях. Оснащенная встроенным микрофоном и защитой от пыли и влаги по стандарту IP66, она идеально подходит для установки на открытом воздухе, гарантируя четкую и качественную запись даже в сложных погодных условиях. Черный купольный корпус придает камере современный и незаметный вид, идеально вписывающийся в любую обстановку. Для ночного мониторинга предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в темное время суток. Благодаря функции день/ночь, камера автоматически адаптируется к изменениям освещения, предоставляя оптимальное изображение в любое время суток. Разрешение 3840х2160 пикселей позволяет фиксировать мельчайшие детали, что особенно важно для обеспечения безопасности и точного анализа происходящего. Поддержка цифрового WDR улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, устраняя резкие перепады яркости. Камера питается через PoE, что упрощает ее установку, поскольку не требуется прокладка дополнительных кабелей для электропитания. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая стабильное соединение с сетью. Для хранения видеозаписей поддерживается установка карт памяти microSD, что дает дополнительную гибкость в выборе способа хранения данных. Данная модель, произведенная брендом Ubiquiti, представляет собой надежное и продуманное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B - по цене 31950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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