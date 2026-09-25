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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728350
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х15
Вес, кг.
1.83

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предназначенное для эксплуатации в самых суровых условиях. Главной особенностью этой камеры является высокая степень защиты IP67, которая гарантирует работу устройства даже в условиях сильного дождя или пыли. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 МПикс., обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что существенно расширяет возможности мониторинга. Цилиндрический белый корпус камеры не только эстетичен, но и практичен, так как может вписаться в любой архитектурный стиль. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, камера Tiandy обеспечивает качественную съемку и в условиях плохой освещенности, и в полной темноте. Для обеспечения наилучшего качества изображения, камера оборудована аппаратным WDR, который эффективно управляет контрастностью в сложных условиях освещения. Видеокамера поддерживает установку карт памяти формата microSD, что делает её еще более функциональной. С учетом её веса в 1,86 кг и широкого диапазона рабочих температур от -40 до +65 °С, данная камера является идеальным выбором для использования вне помещений.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предназначенное для эксплуатации в самых суровых условиях. Главной особенностью этой камеры является высокая степень защиты IP67, которая гарантирует работу устройства даже в условиях сильного дождя или пыли. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 МПикс., обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что существенно расширяет возможности мониторинга. Цилиндрический белый корпус камеры не только эстетичен, но и практичен, так как может вписаться в любой архитектурный стиль. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, камера Tiandy обеспечивает качественную съемку и в условиях плохой освещенности, и в полной темноте. Для обеспечения наилучшего качества изображения, камера оборудована аппаратным WDR, который эффективно управляет контрастностью в сложных условиях освещения. Видеокамера поддерживает установку карт памяти формата microSD, что делает её еще более функциональной. С учетом её веса в 1,86 кг и широкого диапазона рабочих температур от -40 до +65 °С, данная камера является идеальным выбором для использования вне помещений.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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