Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm
Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предназначенное для эксплуатации в самых суровых условиях. Главной особенностью этой камеры является высокая степень защиты IP67, которая гарантирует работу устройства даже в условиях сильного дождя или пыли. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 МПикс., обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что существенно расширяет возможности мониторинга. Цилиндрический белый корпус камеры не только эстетичен, но и практичен, так как может вписаться в любой архитектурный стиль. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, камера Tiandy обеспечивает качественную съемку и в условиях плохой освещенности, и в полной темноте. Для обеспечения наилучшего качества изображения, камера оборудована аппаратным WDR, который эффективно управляет контрастностью в сложных условиях освещения. Видеокамера поддерживает установку карт памяти формата microSD, что делает её еще более функциональной. С учетом её веса в 1,86 кг и широкого диапазона рабочих температур от -40 до +65 °С, данная камера является идеальным выбором для использования вне помещений.
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