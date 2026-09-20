Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 (TC-H324S 23X/I/E/C/V3.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675031
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
27х16х10
Вес, кг.
4.1
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 (TC-H324S 23X/I/E/C/V3.0)
поворотная IP камера IP камера 2Mп, 1/2.8 CMOS, 1920x1080 30к/с, трансфокатор 5-115мм, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, ИК подстветка до 150м, пресетов 500, 3D позиционирование, поворот 360° (скорость поворота до 80°/с), наклон -16°...90° (в ручную: 0.1°-80°/с, по пресету: 80°/с), IP66, ROI, антитуман, приватное маскирование, базовая аналитика (пересечение линии, двойной линии, периметра, оставленные предметы, потерянные предметы), MicroSD, до 512 ГБ, DC 12В (7,3Вт без ИК, 17,6Вт с ИК), POE)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
поворотная IP камера IP камера 2Mп, 1/2.8 CMOS, 1920x1080 30к/с, трансфокатор 5-115мм, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, ИК подстветка до 150м, пресетов 500, 3D позиционирование, поворот 360° (скорость поворота до 80°/с), наклон -16°...90° (в ручную: 0.1°-80°/с, по пресету: 80°/с), IP66, ROI, антитуман, приватное маскирование, базовая аналитика (пересечение линии, двойной линии, периметра, оставленные предметы, потерянные предметы), MicroSD, до 512 ГБ, DC 12В (7,3Вт без ИК, 17,6Вт с ИК), POE)
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 (TC-H324S 23X/I/E/C/V3.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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