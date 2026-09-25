Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W
Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное и высококачественное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки на улице. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, что делает её не только функциональной, но и элегантной. Благодаря степени защиты IP66 камера устойчива к пыли и сильным потокам воды, что обеспечивает её долговечность и надежную работу в любых погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей, что позволяет снимать видео в ультравысоком разрешении 3840х2160 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие детали. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь обеспечивают оптимальную видимость при любом уровне освещения. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что значительно расширяет возможности видеонаблюдения. Наличие ИК-подсветки дает возможность вести съемку даже в полной темноте, а поддержка карт памяти microSD позволяет хранить большие объемы данных непосредственно в камере. Видеокамера обладает компактными размерами и весит всего 0,7 кг, что делает её установку быстрой и удобной. Она функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +50 °С, обеспечивая стабильную работу независимо от климатических условий. Это устройство от Ubiquiti — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и современные технологии в системах видеонаблюдения.
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