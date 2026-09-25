Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP
Видеокамера ZKTeco – это надежное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности в разнообразных условиях эксплуатации. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать её на улице, не опасаясь неблагоприятных погодных условий. Белый цилиндрический корпус придает камере современный и ненавязчивый внешний вид, который легко вписывается в любую окружающую среду. Данная модель поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Возможность использования карт памяти microSD объемом до 128 ГБ предоставляет пользователям достаточно пространства для хранения видеозаписей. Для подключения камеры используется порт RJ-45, а поддержка питания PoE позволяет упростить её установку и снизить затраты на кабельные системы. Видеокамера ZKTeco оснащена функцией ИК подсветки и поддерживает режим день/ночь, что обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR помогает уравновешивать освещение в кадре, гарантируя, что важные детали останутся различимыми как в светлых, так и в темных зонах. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +60 °С, эта камера эффективно работает как в холодных, так и в жарких климатических зонах. Видеокамера ZKTeco является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP