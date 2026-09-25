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Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP

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Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728515
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Характеристики

Бренд
ZKTeco
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х12
Вес, г.
640

Описание товара Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP

Видеокамера ZKTeco – это надежное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности в разнообразных условиях эксплуатации. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать её на улице, не опасаясь неблагоприятных погодных условий. Белый цилиндрический корпус придает камере современный и ненавязчивый внешний вид, который легко вписывается в любую окружающую среду. Данная модель поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Возможность использования карт памяти microSD объемом до 128 ГБ предоставляет пользователям достаточно пространства для хранения видеозаписей. Для подключения камеры используется порт RJ-45, а поддержка питания PoE позволяет упростить её установку и снизить затраты на кабельные системы. Видеокамера ZKTeco оснащена функцией ИК подсветки и поддерживает режим день/ночь, что обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR помогает уравновешивать освещение в кадре, гарантируя, что важные детали останутся различимыми как в светлых, так и в темных зонах. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +60 °С, эта камера эффективно работает как в холодных, так и в жарких климатических зонах. Видеокамера ZKTeco является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения ZKTeco BL-852Q38A-LP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ZKTeco
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера ZKTeco – это надежное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности в разнообразных условиях эксплуатации. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать её на улице, не опасаясь неблагоприятных погодных условий. Белый цилиндрический корпус придает камере современный и ненавязчивый внешний вид, который легко вписывается в любую окружающую среду. Данная модель поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Возможность использования карт памяти microSD объемом до 128 ГБ предоставляет пользователям достаточно пространства для хранения видеозаписей. Для подключения камеры используется порт RJ-45, а поддержка питания PoE позволяет упростить её установку и снизить затраты на кабельные системы. Видеокамера ZKTeco оснащена функцией ИК подсветки и поддерживает режим день/ночь, что обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR помогает уравновешивать освещение в кадре, гарантируя, что важные детали останутся различимыми как в светлых, так и в темных зонах. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +60 °С, эта камера эффективно работает как в холодных, так и в жарких климатических зонах. Видеокамера ZKTeco является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.
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