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Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 3
Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 4
Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Vocal Duets
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 4
  • Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728186
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039004935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Vocal Duets
Жанр
Swing
Трек-лист
My Sweet Hunk O' Trash - Billie Holiday, Gone Fishin' - Bing Crosby, Honeysuckle Rose - Velma Middleton, Ad-lib Blues - Frank Sinatra, The Five Pennies Saints - Danny Kaye, Summertime - Ella Fitzgerald, You Rascal You - Louis Jordan, You Can't Lose a Broken Heart - Billie Holiday, Cheek to Cheek - Ella Fitzgerald, Big Butter and Egg Man - Velma Middleton, Dardanella - Bing Crosby, Life is So Peculiar - Louis Jordan, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? - Billie Holi, The Birth of the B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Sweet Hunk O' Trash - Billie Holiday, Gone Fishin' - Bing Crosby, Honeysuckle Rose - Velma Middleton, Ad-lib Blues - Frank Sinatra, The Five Pennies Saints - Danny Kaye, Summertime - Ella Fitzgerald, You Rascal You - Louis Jordan, You Can't Lose a Broken Heart - Billie Holiday, Cheek to Cheek - Ella Fitzgerald, Big Butter and Egg Man - Velma Middleton, Dardanella - Bing Crosby, Life is So Peculiar - Louis Jordan, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? - Billie Holi, The Birth of the Blues - Frank Sinatra, Let's Sing Like a Dixieland Band - Bing Crosby, Dream a Little Dream of Me - Ella Fitzgerald

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Vocal Duets (8719039004935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039004935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Vocal Duets
Жанр
Swing
Трек-лист
My Sweet Hunk O' Trash - Billie Holiday, Gone Fishin' - Bing Crosby, Honeysuckle Rose - Velma Middleton, Ad-lib Blues - Frank Sinatra, The Five Pennies Saints - Danny Kaye, Summertime - Ella Fitzgerald, You Rascal You - Louis Jordan, You Can't Lose a Broken Heart - Billie Holiday, Cheek to Cheek - Ella Fitzgerald, Big Butter and Egg Man - Velma Middleton, Dardanella - Bing Crosby, Life is So Peculiar - Louis Jordan, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? - Billie Holi, The Birth of the B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Sweet Hunk O' Trash - Billie Holiday, Gone Fishin' - Bing Crosby, Honeysuckle Rose - Velma Middleton, Ad-lib Blues - Frank Sinatra, The Five Pennies Saints - Danny Kaye, Summertime - Ella Fitzgerald, You Rascal You - Louis Jordan, You Can't Lose a Broken Heart - Billie Holiday, Cheek to Cheek - Ella Fitzgerald, Big Butter and Egg Man - Velma Middleton, Dardanella - Bing Crosby, Life is So Peculiar - Louis Jordan, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? - Billie Holi, The Birth of the Blues - Frank Sinatra, Let's Sing Like a Dixieland Band - Bing Crosby, Dream a Little Dream of Me - Ella Fitzgerald
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