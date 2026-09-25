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Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка

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Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 1
Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 2
Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snoop Doggy Dogg
Альбом (сингл)
Tha Doggfather
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 1
  • Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 2
  • Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728157
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[0850079803053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snoop Doggy Dogg
Альбом (сингл)
Tha Doggfather
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Doggfather, Ride 4 Me, Up Jump Tha Boogie, Freestyle Conversation, When I Grow Up, Snoop Bounce, Gold Rush, (Tear 'Em Off) Me And My Doggz, You Thought, Vapors, Groupie, 2001, Sixx Minutes, (O.J.) Wake Up, Snoop's Upside Ya Head, Blueberry, Traffic Jam, Doggyland, Downtown Assassins, Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Doggfather, Ride 4 Me, Up Jump Tha Boogie, Freestyle Conversation, When I Grow Up, Snoop Bounce, Gold Rush, (Tear 'Em Off) Me And My Doggz, You Thought, Vapors, Groupie, 2001, Sixx Minutes, (O.J.) Wake Up, Snoop's Upside Ya Head, Blueberry, Traffic Jam, Doggyland, Downtown Assassins, Outro

Отзывы о товаре Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[0850079803053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snoop Doggy Dogg
Альбом (сингл)
Tha Doggfather
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Doggfather, Ride 4 Me, Up Jump Tha Boogie, Freestyle Conversation, When I Grow Up, Snoop Bounce, Gold Rush, (Tear 'Em Off) Me And My Doggz, You Thought, Vapors, Groupie, 2001, Sixx Minutes, (O.J.) Wake Up, Snoop's Upside Ya Head, Blueberry, Traffic Jam, Doggyland, Downtown Assassins, Outro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Doggfather, Ride 4 Me, Up Jump Tha Boogie, Freestyle Conversation, When I Grow Up, Snoop Bounce, Gold Rush, (Tear 'Em Off) Me And My Doggz, You Thought, Vapors, Groupie, 2001, Sixx Minutes, (O.J.) Wake Up, Snoop's Upside Ya Head, Blueberry, Traffic Jam, Doggyland, Downtown Assassins, Outro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snoop Doggy Dogg - Tha Doggfather (0850079803053) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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