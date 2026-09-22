Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Saxon - Unleash The Beast (Red) (8719262039803) виниловая пластинка
Ограниченный тираж — 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на красном виниле, включая вкладыш. «Unleash the Beast» — тринадцатый студийный альбом английской хэви-метал группы Saxon, первоначально выпущенный в 1997 году. Это был их первый студийный альбом с Дугом Скарраттом на гитаре. Новая волна британских икон хэви-метала Saxon неожиданно вернула себе популярность среди металлистов того времени. «Unleash the Beast» олицетворял постепенный процесс реабилитации группы, когда они вернулись к истокам и занялись тем, что у них получается лучше всего: хэви-металом! Среди выдающихся треков этого альбома — «Terminal Velocity», «Circle of Light» и «The Preacher». «Unleash the Beast» позволил Saxon впервые за почти десятилетие отправиться в тур по Америке и, таким образом, способствовал их устойчивому возвращению в сердца металлистов, что привело к ещё большему успеху в новом тысячелетии.
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