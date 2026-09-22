Curtis Mayfield - Curtis/Live! (8718469537846) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Curtis/Live!
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728119
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Curtis/Live!
Жанр
Soul
Трек-лист
Mighty Mighty (Spade And Whitey), I Plan To Stay A Believer, We're A Winner, We've Only Just Begun, People Get Ready, Stare And Stare, Check Out Your Mind, Gypsy Woman, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, (Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Gonna Go, Stone Junkie, Superfly (1973), Mighty Mighty (Spade And Whitey) (Single Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Curtis Mayfield - Curtis/Live! (8718469537846) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mighty Mighty (Spade And Whitey), I Plan To Stay A Believer, We're A Winner, We've Only Just Begun, People Get Ready, Stare And Stare, Check Out Your Mind, Gypsy Woman, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, (Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Gonna Go, Stone Junkie, Superfly (1973), Mighty Mighty (Spade And Whitey) (Single Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Curtis/Live!
Жанр
Soul
Трек-лист
Mighty Mighty (Spade And Whitey), I Plan To Stay A Believer, We're A Winner, We've Only Just Begun, People Get Ready, Stare And Stare, Check Out Your Mind, Gypsy Woman, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, (Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Gonna Go, Stone Junkie, Superfly (1973), Mighty Mighty (Spade And Whitey) (Single Version)
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mighty Mighty (Spade And Whitey), I Plan To Stay A Believer, We're A Winner, We've Only Just Begun, People Get Ready, Stare And Stare, Check Out Your Mind, Gypsy Woman, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, (Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Gonna Go, Stone Junkie, Superfly (1973), Mighty Mighty (Spade And Whitey) (Single Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Curtis Mayfield - Curtis/Live! (8718469537846) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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