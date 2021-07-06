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Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка

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Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 2
Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 2
  • Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602527091068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dog Days Are Over, Rabbit Heart (Raise It Up), I'm Not Calling You a Liar, Howl, Kiss With a Fist, Girl With One Eye, Drumming Song, Between Two Lungs, Cosmic Love, My Boy Builds Coffins, Hurricane Drunk, Blinding, You've Got the Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка

Florence and the Machine - британская группа, основанная в Лондоне 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки "соул" и готического рока. Возглавляющая коллектив певица Флоренс Уэлч фактически является единственной постоянной его участницей. Группа дебютировала в 2008 году с синглом «Kiss with a Fist». Важную роль в восхождении Florence and the Machine сыграло появление в программе «BBC Introducing», после чего их пригласили выступать на фестивалях. В декабре 2008 года Florence and the Machine получили «Brit Awards» в номинации «Выбор критиков». В дискографии группы три студийных альбома, два концетных и множество EP и синглов.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка

06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Самый удачный альбом как мне кажется в дискографии группы. Нравится все, и оформление и звук и качество записи.

Недостатки:
Нет.



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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602527091068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dog Days Are Over, Rabbit Heart (Raise It Up), I'm Not Calling You a Liar, Howl, Kiss With a Fist, Girl With One Eye, Drumming Song, Between Two Lungs, Cosmic Love, My Boy Builds Coffins, Hurricane Drunk, Blinding, You've Got the Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Florence and the Machine - британская группа, основанная в Лондоне 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки "соул" и готического рока. Возглавляющая коллектив певица Флоренс Уэлч фактически является единственной постоянной его участницей. Группа дебютировала в 2008 году с синглом «Kiss with a Fist». Важную роль в восхождении Florence and the Machine сыграло появление в программе «BBC Introducing», после чего их пригласили выступать на фестивалях. В декабре 2008 года Florence and the Machine получили «Brit Awards» в номинации «Выбор критиков». В дискографии группы три студийных альбома, два концетных и множество EP и синглов.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Самый удачный альбом как мне кажется в дискографии группы. Нравится все, и оформление и звук и качество записи.

Недостатки:
Нет.


Florence And The Machine - Lungs (0602527091068) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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