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Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка

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Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 1
Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 2
Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 3
Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 4
Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 1
  • Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 2
  • Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 3
  • Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 4
  • Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha, Moon River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка

Поклонники киноклассики и меломаны могут купить виниловую пластинку с саундтреком к фильму "Завтрак у Тиффани". Это издание на одном диске предлагает легендарную музыку, ставшую неотъемлемой частью культового фильма.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha, Moon River
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
Поклонники киноклассики и меломаны могут купить виниловую пластинку с саундтреком к фильму "Завтрак у Тиффани". Это издание на одном диске предлагает легендарную музыку, ставшую неотъемлемой частью культового фильма.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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