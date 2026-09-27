Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 728114
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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha, Moon River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка
Поклонники киноклассики и меломаны могут купить виниловую пластинку с саундтреком к фильму "Завтрак у Тиффани". Это издание на одном диске предлагает легендарную музыку, ставшую неотъемлемой частью культового фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
BREAKFAST AT TIFFANYS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something For Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps And Tail Lights, Breakfast At Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha, Moon River
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Поклонники киноклассики и меломаны могут купить виниловую пластинку с саундтреком к фильму "Завтрак у Тиффани". Это издание на одном диске предлагает легендарную музыку, ставшую неотъемлемой частью культового фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Henry Mancini - Breakfast At Tiffanys (8436563186189) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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