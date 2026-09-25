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Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) - фото 1
  • Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748418
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584425818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Give Me Everything (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) (feat. T-Pain), Rain Over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Chris Brown), Feel This Moment (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. E-40 & Abraham Mateo) — Bonus, Locas (feat. Lil Jon) — Bonus
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка

Международная суперзвезда Pitbull представляет свой альбом «Greatest Hits», который включает в себя 13 главных треков исполнителя, записанных в период его наивысшей популярности (с 2009 по 2014 годы), а также два бонус-трека. Издание на синем виниле В сборник вошли его хиты, возглавлявшие чарты с 2009 по 2014 год, а также такие зажигательные треки, как «Jungle» (при участии E-40 и Abraham Mateo) и «Locas» (при участии Lil Jon). «Greatest Hits» — это мощное свидетельство мастерства Pitbull в создании заразительных, энергичных и праздничных гимнов. В альбом вошли такие монументальные хиты, как «Give Me Everything» (при участии Ne-Yo, Afrojack и Nayer), «Timber» (при участии Kesha), «Time of Our Lives» (при участии Ne-Yo), «Fireball» (при участии John Ryan) и многие другие.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584425818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Give Me Everything (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) (feat. T-Pain), Rain Over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Chris Brown), Feel This Moment (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. E-40 & Abraham Mateo) — Bonus, Locas (feat. Lil Jon) — Bonus
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Международная суперзвезда Pitbull представляет свой альбом «Greatest Hits», который включает в себя 13 главных треков исполнителя, записанных в период его наивысшей популярности (с 2009 по 2014 годы), а также два бонус-трека. Издание на синем виниле В сборник вошли его хиты, возглавлявшие чарты с 2009 по 2014 год, а также такие зажигательные треки, как «Jungle» (при участии E-40 и Abraham Mateo) и «Locas» (при участии Lil Jon). «Greatest Hits» — это мощное свидетельство мастерства Pitbull в создании заразительных, энергичных и праздничных гимнов. В альбом вошли такие монументальные хиты, как «Give Me Everything» (при участии Ne-Yo, Afrojack и Nayer), «Timber» (при участии Kesha), «Time of Our Lives» (при участии Ne-Yo), «Fireball» (при участии John Ryan) и многие другие.


Теги товара: Цветной винил
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