Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пластинка
Международная суперзвезда Pitbull представляет свой альбом «Greatest Hits», который включает в себя 13 главных треков исполнителя, записанных в период его наивысшей популярности (с 2009 по 2014 годы), а также два бонус-трека. Издание на синем виниле В сборник вошли его хиты, возглавлявшие чарты с 2009 по 2014 год, а также такие зажигательные треки, как «Jungle» (при участии E-40 и Abraham Mateo) и «Locas» (при участии Lil Jon). «Greatest Hits» — это мощное свидетельство мастерства Pitbull в создании заразительных, энергичных и праздничных гимнов. В альбом вошли такие монументальные хиты, как «Give Me Everything» (при участии Ne-Yo, Afrojack и Nayer), «Timber» (при участии Kesha), «Time of Our Lives» (при участии Ne-Yo), «Fireball» (при участии John Ryan) и многие другие.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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