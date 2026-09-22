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Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088)

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Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 1
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 2
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 3
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 4
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 5
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 6
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 7
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 8
Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 1
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 2
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 3
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 4
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 5
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 6
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 7
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 8
  • Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727667
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
35x108x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088)

Мышь беспроводная Oklick 310MW черно-серого цвета оснащена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого составляет 3200 dpi. Это предусматривает моментальное движение курсора на экране ПК. Для увеличения точности перемещения курсора осуществляется переключение чувствительности сенсора на 2400 или 1200 dpi. Выполняется это с помощью отдельной кнопки. Всего в конструкции мышки 4 кнопки, включая резиновое колесо прокрутки. Их симметричное расположение позволяет удерживать мышь и правой, и левой рукой. Корпус мыши беспроводной Oklick 310MW выполнен из матового пластика, а его боковые грани имеют ребристую поверхность. Благодаря этому обеспечивается противоскользящий эффект, и пальцы не соскальзывают с поверхности мыши при интенсивной работе. Для подключения мыши к ПК используется USB-ресивер и радиоканал на частоте 2.4 Гц. Радиус беспроводного сигнала – 10 м. Батарейка формата АА поддерживает стабильную работу мыши на протяжении длительного времени.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
35x108x64
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 310MW черно-серого цвета оснащена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого составляет 3200 dpi. Это предусматривает моментальное движение курсора на экране ПК. Для увеличения точности перемещения курсора осуществляется переключение чувствительности сенсора на 2400 или 1200 dpi. Выполняется это с помощью отдельной кнопки. Всего в конструкции мышки 4 кнопки, включая резиновое колесо прокрутки. Их симметричное расположение позволяет удерживать мышь и правой, и левой рукой. Корпус мыши беспроводной Oklick 310MW выполнен из матового пластика, а его боковые грани имеют ребристую поверхность. Благодаря этому обеспечивается противоскользящий эффект, и пальцы не соскальзывают с поверхности мыши при интенсивной работе. Для подключения мыши к ПК используется USB-ресивер и радиоканал на частоте 2.4 Гц. Радиус беспроводного сигнала – 10 м. Батарейка формата АА поддерживает стабильную работу мыши на протяжении длительного времени.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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