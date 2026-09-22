Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/серый (1869088)
Мышь беспроводная Oklick 310MW черно-серого цвета оснащена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого составляет 3200 dpi. Это предусматривает моментальное движение курсора на экране ПК. Для увеличения точности перемещения курсора осуществляется переключение чувствительности сенсора на 2400 или 1200 dpi. Выполняется это с помощью отдельной кнопки. Всего в конструкции мышки 4 кнопки, включая резиновое колесо прокрутки. Их симметричное расположение позволяет удерживать мышь и правой, и левой рукой. Корпус мыши беспроводной Oklick 310MW выполнен из матового пластика, а его боковые грани имеют ребристую поверхность. Благодаря этому обеспечивается противоскользящий эффект, и пальцы не соскальзывают с поверхности мыши при интенсивной работе. Для подключения мыши к ПК используется USB-ресивер и радиоканал на частоте 2.4 Гц. Радиус беспроводного сигнала – 10 м. Батарейка формата АА поддерживает стабильную работу мыши на протяжении длительного времени.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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