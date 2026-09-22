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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677)

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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 1
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 2
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 3
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 4
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 5
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 1
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 2
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 3
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 4
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 5
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727601
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677)

Мышь Lenovo — это универсальное устройство, обеспечивающее комфорт и производительность как для правой, так и для левой руки. Элегантный серый цвет прибора гармонично впишется в любой интерьер, а легкий вес (всего 56 г) делает его идеальным спутником как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет использовать устройство без лишних проводов, обеспечивая свободу движений. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает ее крайне экономичной в использовании. Хотя мышь и не оснащена бесшумными кнопками, ее эргономичный дизайн и качественная сборка от бренда Lenovo гарантируют надежность и долгий срок службы. Это решение идеально подойдет для пользователей, ценящих удобство и функциональность.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-серый (GY51L15677)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это универсальное устройство, обеспечивающее комфорт и производительность как для правой, так и для левой руки. Элегантный серый цвет прибора гармонично впишется в любой интерьер, а легкий вес (всего 56 г) делает его идеальным спутником как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет использовать устройство без лишних проводов, обеспечивая свободу движений. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает ее крайне экономичной в использовании. Хотя мышь и не оснащена бесшумными кнопками, ее эргономичный дизайн и качественная сборка от бренда Lenovo гарантируют надежность и долгий срок службы. Это решение идеально подойдет для пользователей, ценящих удобство и функциональность.
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Отзывы


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